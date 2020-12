Jessa personeel zamelt 2.115 euro in voor Een Hart voor Limburg

Hasselt

In de maand november zette het Jessa Ziekenhuis een solidariteitsactie op voor ‘Collega’s voor kinderen’ voor Een Hart voor Limburg. Jessa-medewerkers en artsen konden in de 3 personeelsrestaurants elke dag een ‘broodje van de week’ kopen. Per verkocht broodje schenkt Jessa 3 euro aan dit project. Dat levert een mooi bedrag op van 2.115 euro.