Greenpeace houdt lokale klimaatactie in dialect

Vijf jaar geleden werd het klimaatakkoord van Parijs getekend, een VN-verdrag. Zopas werd dit gehonoreerd in een nieuw akkoord van de Europese Unie: op 10 december namen de Europese staatshoofden en regeringsleiders een voorstel aan om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te reduceren ten opzichte van 1990. In verschillende Belgische steden voerden lokale groepen van Greenpeace een sensibiliseringsactie. Dat was ook in Hasselt het geval.Wim Stevens van Greenpeace Limburg stelde een persbericht op waarin hij de Limburgse politieke verantwoordelijken oproept om mee werk te maken van een verantwoord en duurzaam klimaatbeleid, binnen de grenzen van sociale rechtvaardigheid. Om de boodschap te illustreren trokken die donderdag in de vroege ochtend actievoerders op pad door de stad, om (doorschijnende) stickers te kleven op verkeerslichten, en om borden op te hangen met slogans in de verschillende Limburgse dialecten zoals "Opwerreming nóéni hiéter as onderalleve groad!".