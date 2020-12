Dit genereuze gebaar kadert in de campagne ‘Neos met een hart’ waarbij het netwerk van ondernemende senioren zich al 2 jaar lang inzet voor een warmhartige, duurzame en verbonden samenleving.Voor de Raad van Bestuur van Neos Limburg was de keuze snel gemaakt. "Neos met een hart werd Neos Limburg met Een Hart voor Limburg waarbij we bewust de kozen om mee te bouwen aan een betere toekomst voor kinderen. In 75% van onze Limburgse Neos-clubs werden de voorbije jaren 30 projecten uitgewerkt voor mensen met een beperking, mensen in kansarmoede en mensen op zoek naar een betere toekomst. Ook verdiepten ze zich in de circulaire economie."Neos zet deze succesvolle campagne Neos met een hart enthousiast verder, en neemt de komende jaren een bijkomende uitdaging rond buddywerking aan. ‘Neos buddy’s’ zijn ondernemende senioren die zorg dragen voor elkaar. “We zijn er voor mekaar binnen de clubs, maar ook voor mensen in de samenleving die wat meer veerkracht kunnen gebruiken. Want iedereen heeft een maatje nodig, toch?”Op foto van links naar rechts: Jeanne Worms-Janssen (erevoorzitter Neos Limburg), Marleen Linssen (voorzitter Neos Limburg) en Hanne Geusens (Een Hart voor Limburg).