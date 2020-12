Saint Laurent trekt met spectaculaire modeshow naar de woestijn

Saint Laurent ruilde zijn vaste stek aan de Eiffeltoren in Parijs in voor een spectaculaire modeshow in de woestijn. De modellen moesten zich een weg door het zand ploegen, wat niet altijd makkelijk was met soms hoge hakken aan.

Het Franse modehuis Saint Laurent, waar de Belgische modeontwerper Anthony Vaccarello de plak zwaait, was een van de eerste grote namen die bij de aanvang van de coronacrisis aankondigde niet langer te zullen vasthouden aan de traditionele modekalender. De Parijse modeweek in september werd overgeslagen en Vaccarello koos ervoor om niet langer glamoureuze modeshows te houden aan de Eiffeltoren.

Maar dat wil niet zeggen dat zijn shows minder spectaculair geworden zijn, zo blijkt. Dinsdag stuurde Saint Laurent een filmpje de wereld in waarin de lente/zomercollectie voor 2021 werd gepresenteerd op indrukwekkende wijze. De creatief directeur en regisseur Nathalie Canguilhem reisden met hun team en tientallen modellen naar een niet nader genoemde locatie in het midden van de woestijn. De catwalk werd uitgerold in het zand zelf.

“Ik wilde focussen op de essentie. Dat is een teken van deze tijden”, zegt Vaccarello in een statement. “Maar ik wilde helemaal niets somber of zwaar. De woestijn staat voor mij symbool voor dat verlangen naar sereniteit, open ruimtes en een trager ritme. De kleren zijn ook zachter en de geest van de collectie is zachtaardiger en van alle tierlantijntjes ontdaan.”