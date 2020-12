Vissers halen schildpad uit kaken van hongerige tijgerhaai: “We moeten hem redden”

Een schildpad had veel geluk toen de boot van twee vissers voorbij voer toen het dier achterna werd gezeten door een hongerige tijgerhaai. Het roofdier had zijn prooi al tussen zijn kaken, maar de schildpad weigerde op te geven en probeerde op de boot van de twee vrienden te springen. “We moeten de schildpad redden”, klinkt het in de video die ze van het tafereel maakten. “We moeten hem ergens anders uitzetten, weg van die haai.”