Steven Van Gucht legt uit waarom Europa nog niet vaccineert en VS en VK wel

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land zijn al drie dagen op rij terug aan het stijgen. “Laat ons bewijzen dat we met een zachte lockdown als deze de trend kunnen keren”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Volgens Van Gucht bevindt de grootste stijging zich bij jonge kinderen onder de twaalf jaar. “De stijgingen doen zich voor bij alle leeftijdsgroepen, maar de grootste relatieve stijging bevindt zich in de groep van jonge kinderen, jonger dan twaalf”, zegt Van Gucht. “Maar ruim het meeste van de besmettingen bevinden zich bij de actieve bevolking.” Opvallend is wel dat jongeren in middelbare scholen minder besmet raken met het virus. “Mogelijk heeft dit te maken omwille van de verminderde contacten door de kerstexamens.”

Komende dagen zijn cruciaal

Hoewel de ziekenhuisopnames in Brussel dalen, stijgen deze in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De gemiddelde leeftijd van de gehospitaliseerde patiënten zou ook gestegen zijn. “Dit verklaren we door een toename van bewoners uit woonzorgcentra”, aldus Van Gucht. De overlijdens blijven dalen, maar wel aan een trager tempo. Het gemiddeld aantal overlijdens daalde de afgelopen zeven dagen met 12,7 procent. “De evaluaties die we zien in Antwerpen en Limburg, waar de cijfers al een tijdje stijgen, zijn niet zo heel anders dan in de rest van het land. Er zijn ook grote uitbraken in woonzorgcentra en er worden meer besmettingen vastgesteld in de scholen en uitbraken op het werk. Mogelijk is er ook een verklaring bij het grensverkeer tussen Nederland en België. Maar het blijft een divers pakket aan factoren”, aldus Van Gucht.

“De komende dagen zijn cruciaal om de stijgende trend te keren”, gaat Van Gucht verder. “De maatregelen volgen kan hiervoor voldoende zijn. Blijf thuis en beperk je contacten tot één knuffelcontact. Werk zo veel mogelijk thuis. En als dat niet kan, blijf afstand houden van je collega’s.”

Waarom we nog niet vaccineren

“Waarom we in België nog niet zijn begonnen met vaccineren, terwijl de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al zijn begonnen, heeft te maken met het Europees goedkeuringsproces”, legt Van Gucht uit. “Zo’n vergunning kan enkel gegeven worden als er voldoende kennis is over het vaccin. Dit betekent dat de firma soms gevraagd wordt om extra gegevens te geven op vraag van de Europese autoriteiten. Dan volgt een grondige evaluatie van de gegevens. De voordelen van het vaccin moeten dan opwegen tegen de eventuele risico’s. Het zijn dus strenge normen die worden toegepast om de veiligheid van het vaccin te garanderen”, zegt hij.

“In het geval van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werd een noodgoedkeuring aangevraagd. Zo kon een vroegtijdig gebruik van het vaccin toegelaten worden vooraleer een marktvergunning werd gegeven. Dat betekent dat er minder bewijsmateriaal en controles nodig zijn. Het is dus een noodgoedkeuring van een nog niet goedgekeurd vaccin.” Het Europees geneesmiddelengemeenschap (EMA) zal op 21 december wellicht een goedkeuring geven voor het vaccin. “Dan zijn we al bij al slechts enkele weken later dan de VS en het VK.”

Von der Leyen vraagt 27 EU-lidstaten vaccinatie op dezelfde dag te starten

Als het van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen afhangt, starten alle 27 lidstaten van de Europese Unie hun vaccinatiecampagnes tegen COVID-19 zo snel mogelijk en op dezelfde dag. Dat heeft ze woensdag gezegd in het Europees Parlement.

Dinsdag raakte bekend dat het Europees Geneesmiddelenagentschap wellicht op 21 december het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zal goedkeuren. Daarvoor was sprake van 29 december. Mogelijk zal de Belgische vaccinatiecampagne daarom vroeger van start gaan dan de eerder vooropgestelde datum van 5 januari. In ieder geval moet ons land klaar zijn als de vaccins klaar zijn, verklaarde premier Alexander De Croo.

Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zullen de vaccinaties al voor Nieuwjaar van start kunnen gaan, zo zei ze woensdag. “We hebben meer dan genoeg dosissen aangekocht voor iedereen in Europa en om onze buren en partners wereldwijd te kunnen steunen. (...) Om het virus klein te krijgen, moet meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd worden. Dat is een gigantische opdracht. Laat ons daarom zo snel mogelijk met de vaccinaties van start gaan. Met 27 (landen) samen, op dezelfde dag.”

“Zoals we in eenheid deze pandemie doorkomen, moeten we ook de uitroeiing van dit vreselijke virus samen en eensgezind starten”, aldus von der Leyen.

Zes Europese landen, waaronder ook België, spraken al af om elkaar op de hoogte te houden van hun campagnes. Op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) klonk het dinsdagavond nog dat het vooral de bedoeling is om de campagnes in de verschillende landen wat te coördineren en om “elkaar op de hoogte te houden”. Het zou niet meteen de bedoeling zijn om concrete afspraken te maken om overal op hetzelfde moment te gaan vaccineren.