Er is een einde gekomen aan een lange transfersaga in het wielrennen. De Belgische eerstejaars junior Cian Uijtdebroeks zal in 2022 zijn profdebuut maken bij de Duitse WorldTour-formatie BORA-hansgrohe. De 17-jarige student Latijn in het zesde middelbaar uit Hannuit zal zo op dezelfde leeftijd als Remco Evenepoel debuteren in het profpeloton.