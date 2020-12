Avondklok van 22 uur geldt in Brussel ook op Kerstmis en Nieuwjaar

De avondklok van 22 uur die momenteel van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft ook behouden op kerstavond, kerstdag en op oudejaarsavond. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, meldt het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Op de laatste Brusselse gewestelijke veiligheidsraad van 10 december werd beslist om een aantal coronamaatregelen tot en met 15 januari te verlengen. Het ging om de verplichting een mondmasker te dragen, het verbod om alcohol te drinken in de openbare ruimte en de avondklok van 22 tot 6 uur. Over Kerstmis en Nieuwjaar werd toen nog geen beslissing genomen, maar die is er nu wel.

Na overleg tussen Brussels minister-president Rudi Vervoort, in zijn functie als Brussels gouverneur, zijn ministers en de negentien Brusselse burgemeesters werd woensdag beslist om geen uitzondering op de avondklok toe te passen voor kerstavond en kerstdag, alsook voor de nacht van oud naar nieuw. Het is aan de lokale besturen en de zes Brusselse politiezones om in te vullen hoe ze zullen controleren op de naleving van deze avondklok tijdens de feestdagen.