Enige winkel van Abercrombie & Fitch in ons land gaat onherroepelijk dicht

De winkel van Abercrombie & Fitch aan de Waterloolaan in Brussel sluit begin volgend jaar de deuren. “Vanaf 9 januari zijn we definitief gesloten”, klinkt het droogweg in een mededeling aan de ingang. Het Amerikaanse merk zit al een tijdje in moeilijke papieren.

Terwijl bij de opening van de winkel in 2011 in Brussel nog horden fans van Abercrombie & Fitch stonden aan te schuiven, kwam er de laatste jaren al lang niet meer zoveel publiek over de vloer. Op 9 januari is het dan ook definitief over en uit voor de enige winkel in ons land van het merk. Deze zomer werd ook het filiaal op de Champs-Elysées in Parijs al gesloten en binnenkort volgen nog de winkels in Londen, München en Madrid.

Abercrombie & Fitch wil naar verluidt komaf maken met de grote flagshipstores en kleinere winkels openen. Dat plan past in een poging om het label alsnog van de afgrond te redden. Niet alleen werd het flink getroffen door de coronacrisis en de concurrentie van namen als Uniqlo, Superdry, Zara en H&M, het wordt ook al jaren achtervolgd door allerlei schandalen.

Controverse

Het merk begon zijn pluimen te verliezen toen voormalig CEO Mike Jeffries de gemoederen beroerde met enkele controversiële uitspraken. Zo stak hij niet onder stoelen of banken dat zijn kleding enkel en alleen bedoeld was voor “jonge, magere en aantrekkelijke vrouwen en mannen en niet voor mensen met een maatje 38”. Het Amerikaanse label werd ook meer dan eens beschuldigd van discriminatie en racisme, wat een enorme weerslag had op de verkoopcijfers.

Jeffries gaf er uiteindelijk zo’n vijf jaar geleden de brui aan en werd opgevolgd door een nieuw team. De blote basten verdwenen en er werd gekozen voor een volledig nieuwe strategie. Sinds 2015 werden wereldwijd al tientallen winkels gesloten - die in Brussel is voorlopig enkel de laatste in dat lange rijtje - maar of dat het tij nog kan keren, is maar de grote vraag.