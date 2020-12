COLUMN MARIE-THERESE OLAERTS: Ve loate dêindaner nee los

Ve loate dêindaner nee los! We laten elkaar niet los! Een voltreffer. Dé Zutendaalse slogan in dit volslagen ‘krankzinnig’ coronajaar, zal ons motiveren. Wij kunnen dat! Zorg dragen voor mekaar, met liefdevolle aandacht als ‘wondzalf’. In respectvolle herinnering aan hen die dit jaareinde niet hebben gehaald. Zoals Isaura, Zutendaalse ‘zorgengel’, die Covid-19 niet overleefde. Haar beide ouders blijven begeesterend positief. Onze allereerste wenskaart voor 2021, werd door hen bezorgd. Buitengewone mensen!Ons ‘warmste dorp’ telt goede zielen. Van oudsher worden sociale acties hier succesvol ondersteund, dankzij vrijwilligers, vrije beroepen, lokale zelfstandigen,… Niet altijd vanzelfsprekend. Hier gebeuren kleine wonderen. In ‘no time’ werden alle kinderwensen geplukt uit ‘feeënbomen’. Plezier schenken aan kansarme kinderen, is zelf mogen meegenieten. “Eindelijke kan ik iets uitkiezen voor ‘n meisje!” vertelt columniste Marleen, met muziek in haar stem. Zij vond het recept om zichzelf te verblijden: iets doen, maken of geven aan ànderen. Welvaart met welzijn verbinden en… iedereen wint! Warme ontmoetingen geven ook energie. Wandelend ben je tegenwoordig niet alleen onderweg. Altijd is er ruimte voor ‘n anderhalvemeter-babbel. Meestal valt snel, het voorheen onbekende ‘corona’-woord. En dat er sleet komt op noodgedwongen beperkingen. Annie Siborgs vertolkt herkenbare gevoelens, in ’t zuiverste Ziettendels: “Hèt doert al zoe lang. Vè wille treg, hiel gewoên op è terraske zitten, èn ’t derp of èrgens ânèrs. Vè woere het zoe sjoen gewend!” Wij ontmoeten ‘lotgenoten’, toevallige passanten. Maken praatjes met overburen, achterburen, verre buren,… Vaak horen we dezelfde lofrede: “Gelukkig wonen wij volop in ’t groen. En… straks thuiskomen, in ons warm huis, … zalig! Zit nu maar eens alleen op ’n appartement of met kleine kinderen of tieners!” Praktische raad krijgen we ook, om deze coranatijd glansrijk te overleven: Thonny van Donné. “Dâo-ge-lijks bewê-ge, turnoefeningen op TV, Holland 2, achter het Nouw-ts van 9 uur. Dan gerâok-ste goed op gang!”De markantste ontmoeting gebeurt ‘om de hoek’, in de Graafgracht. Een lage handbiker komt aangereden. De oudere sportman stopt bij ons. Zijn niet-alledaagse vraag verbaast mij: “Denkt gij ook dat ik ene luierik ben? Velen denken dat, zij bekijken mij vies. Ik heb een gebroken rug! Vroeger fietste ik ook veel. Sinds 2008 reed ik hiermee al 106.000 km bijeen.” Topprestatie! Dit is dé Zutendaalse ‘Sportman van het Jaar’. Proficiat Jos Kestens! ‘De donkerste nachten produceren de stralendste sterren!’ Kalenderjaar 2020 is bijna opgebruikt. Donkere dagen voor Kerstmis, kunnen oplichten als wij mekaar hoop en veerkracht geven, met mildheid benaderen, door aanmoedigingen ‘groter’ maken.‘Ve loate dêindaner nee los!’