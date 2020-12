Hepperwijk zorgt voor kerstgevoel in coronatijd

Door het coronavirus is het jaar 2020 in mineur doorgegaan. Voor de Hepperwijk kon geen van de traditionele evenementen plaatsvinden: geen halfvastenstoet, geen barbecue, geen sinterklaasfeest en geen winterhappening. Kerstmis en Nieuwjaar zullen niet worden zoals andere jaren. Toch heeft de Hepperwijk eraan gehouden om de mensen een kerstgevoel te bezorgen. Ze hebben door het geven van een kerstster de wijkbewoners een beetje vreugde en warmte gebracht. De kerstster is een lichtpuntje in deze donkere periode. Ook wil de Hepperwijk hiermee aangeven dat na corona de wijkwerking weer zal worden gestart en dat alles weer als vanouds wordt.