Kerstsfeer in Mazenhoven

Ook al is alles anders dan anders, toch kan men ondanks alles tijdens de kerstperiode in de kapel van Mazenhoven genieten van een vredige kerstsfeer. De lichtjes in de kerstboom en de klank van mooie kerstliederen zullen ertoe leiden om een stapje naar binnen te treden. Iedereen is welkom op dit troostplekje om Moeder Maria een kerstgroet te brengen, samen met haar de kerststemming te beleven en haar ook in deze moeilijke tijd te vragen: "Ös leve vruike, weir haope dat gèr uch blief meuje".