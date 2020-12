Leerlingen van 't Klavertje staan op de planken met het meisje met de zwavelstokjes

Een sprookje van de Deense schrijver Hans Christian Andersen over een arm meisje tijdens oudejaarsavond. In één van Andersens droevigste verhalen probeert een jong meisje op oudejaarsavond tevergeefs een paar pakjes met lucifers te verkopen. De drukke zakenlui zien haar niet eens staan, terwijl het meisje van een warm huis en een rijkgevulde tafel droomt. In de gloed van haar zwavelstokjes heeft zij een visioen: zij ziet haar oude grootmoeder in de hemel waar zij weldra een nieuw zieltje zal verwelkomen, dit zodra de laatste lucifer uitgedoofd zal zijn.De leerlingen van het 6de leerjaar zijn enkele maanden geleden begonnen met de repetities, in gedachten dat ze eind december twee dagen achter mekaar konden optreden voor hun ouders, zoals de vorige jaren telkens voor een volle zaal. Maar het coronavirus besliste daar anders over. Dinsdag 15 december vond de generale repetitie plaats. De jongens en meisjes deden dit spijtig genoeg zonder publiek, vorige jaren vond die voorstelling steeds plaats voor al de leerlingen van ’t Klavertje, maar door de coronarichtlijnen mocht dat zelfs niet. Dan werd de Buurtkrant van Het Belang van Limburg maar uitgenodigd, zo kunnen de ouders hun kinderen toch nog op de planken bewonderen in enkele foto's. In een prachtige voorstelling in het mooie theaterzaaltje van ’t Klavertje, lieten de kinderen zien dat de jarenlange inzet voor woord, muziek en dans zijn vruchten afwerp.