Dierenartsen waarschuwen: als je corona hebt, zet ook je huisdier in quarantaine

Als u besmet bent met het coronavirus, plaatst u ook best uw huisdieren in quarantaine. Zo luidt het nieuwe advies van een Franstalige dierenartsenunie (UPV) waar DH over bericht.

“Indien u besmet bent met het coronavirus, is het aan te raden om uw huisdier af te zonderen en om lange contacten te vermijden. In geval dat uw dier symptomen vertoont, neem dan meteen contact op met de dierenarts.” Het advies geldt in de eerste plaats voor eigenaars van marterachtigen - onder meer fretten. Deze familie dieren is zeer vatbaar gebleken voor het coronavirus.

Andere knaagdieren, zoals hamsters, zouden mogelijk ook vatbaar zijn voor het virus en uit veiligheidsoverwegingen breidt de unie het advies uit naar alle huisdieren. Wat betreft katten is de kans op kruisbesmettingen of op het overdragen van het virus “klein, maar reëel”. Hetzelfde geldt voor honden.