Trailer van documentaire over Billie Eilish toont zeldzame familiemomenten: “I love you”

Apple heeft dinsdag de officiële trailer gelost voor ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’, een documentaire over de populaire 18-jarige zangeres. In de film zullen we kunnen zien hoe Eilish opgroeide en het uiteindelijk schopt tot wereldster. Opvallend daarbij is dat er heel wat privéfilmpjes worden getoond van vroeger. Benieuwd naar de docu? Dan zal je nog even geduld moeten hebben, de prent verschijnt pas op 26 februari op Apple TV+.