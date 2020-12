Klitschko and Mayweather worden opgenomen in Hall of Fame van het boksen

Wladimir Klitschko is in de voetsporen getreden van zijn broer Vitali en behoort voortaan ook tot de Hall of Fame van het boksen. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt door het museum, gelegen in Canastota (New York). Ook Floyd Mayweather en Laila Ali, de dochter van legende Muhammad Ali, worden opgenomen in de International Boxing Hall of Fame (IBHOF).