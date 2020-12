Kylie Jenner best betaalde beroemdheid van 2020

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner is de best betaalde celeb van het afgelopen jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse lijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Op een jaar tijd verdiende ze ruim 485 miljoen. Mede dankzij de verkoop van het meerderheidsaandeel van haar beautymerk Kylie Cosmetics (51 procent) aan het bedrijf Coty Inc.