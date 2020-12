Voormalig ‘Thuis’-actrice Sally-Jane Van Horenbeeck aangevallen op straat

Sally-Jane Van Horenbeeck, de actrice vooral bekend door haar rol in de VRT-soap Thuis, is in elkaar geslagen op straat. Dat schrijft ze zelf op Facebook.

“Dit is ook ‘onze buurt’. Fuck you, gasten die mij een ‘hoer’ vonden. Op weg naar het ziekenhuis. Thanks aan de politie”, schreef Van Horenbeeck dinsdagavond op Facebook. In een reactie onder dat bericht verduidelijkt ze dat ze werd aangevallen door enkele mannen, “maar je had hen moeten zien”, laat ze uitschijnen dat ze haar belagers ook een koekje van eigen deeg heeft gegeven.

Van Horenbeeck vreest naar eigen zeggen dat ze een gebroken neus en enkele gekneusde ribben heeft overgehouden aan het incident.