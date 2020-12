Het aantal Covid-patiënten die op intensieve zorgen liggen in de Belgische ziekenhuizen is voor het eerst in bijna twee maanden gedaald onder de 600. Dat staat woensdag te lezen op het corona-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Op 15 december lagen 593 personen op intensieve zorgen (-3 procent). De laatste keer dat het aantal onder de 600 lag, was op 22 oktober (573).

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalde met 6 procent, tot 182 opnames per dag. Momenteel liggen 2.770 coronapatiënten in het ziekenhuis (- 4 procent).

De stijging van het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus, blijft wel versnellen. Tussen 6 en 12 december steeg het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen wel met 8 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Er waren in de betreffende periode gemiddeld 2.343 nieuwe besmettingen per dag. Dinsdag werd nog een stijging gemeld van 6 procent, maandag van 3 en zondag van 1 procent.

De positiviteitsratio blijft min of meer stabiel op 8,2 procent: een op de twaalf mensen die een coronatest laten afnemen, blijken besmet.

Het gemiddeld aantal overlijdens daalde met 12,7 procent in vergelijking met een week eerder, tot 91 per dag. Dat is een verdere vertraging van de daling: zo werd dinsdag nog een afname met 17 procent gemeld. Bovendien ligt het gemiddelde nu hoger dan wat dinsdag gemeld werd: toen ging het om 90 overlijdens per dag. In totaal zijn al 18.178 mensen overleden aan Covid-19, een toename met 124 in één dag.