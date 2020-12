Dat de voetballers er niet moeten aan denken dat ze voorrang krijgen voor een vaccin, zo zegt viroloog Marc Van Ranst. En wat met de olympiërs van Team Belgium, want lag er volgend voorjaar geen vaccin klaar voor hen? Olympisch delegatiedokter Johan Bellemans: “Zodra we groen licht krijgen, zullen we vaccineren. Maar we gaan netjes in de rij staan.”