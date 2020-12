Politie betrapt 100 feestvierders in kelder van kapsalon, eigenaar riskeert zware boete: “Erg verontrustend”

De Londense politie ontdekte zaterdag ruim honderd feestvierders in de kelder van een kapsalon, een inbreuk op de coronamaatregelen die gelden in de Britse hoofdstad. De ruimte was volledig ingericht als fuifzaal met een dansvloer, een bar en een muziekinstallatie. De eigenaar van het kapsalon riskeert een boete van 10.000 Britse pond, omgerekend zo’n 11.000 euro. “Het is erg verontrustend en vervelend dat mensen hun veiligheid en gezondheid op het spel zetten”, aldus een Londense agent, die de feestvierders filmde met zijn bodycam toen ze het feestje verlieten.