Sterspeler Giannis Antetokounmpo blijft vijf jaar langer bij de Milwaukee Bucks

“Dit is mijn thuis. Dit is mijn stad”, postte Antetokounmpo. “Ik voel me vereerd ook de komende vijf jaar deel uit te maken van de Milwaukee Bucks. Laat ons deze jaren succesvol maken.”

De Greek Freak kwam in 2013 vanuit Griekenland toe bij de Milwaukee Bucks. Zowel in het seizoen 2018/2019 als in het seizoen 2019/2020 werd hij uitgeroepen tot MVP in de NBA. Afgelopen seizoen was hij ook de beste verdediger in de competitie.