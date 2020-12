Vreugde bij Maaseik. De kwartfinale is binnen. — © Greenyard Maaseik

Een ijzersterk Maaseik heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinale van de CEV Cup. Greenyard maakte in drie sets komaf met het Turkse SK Ankara. Donderdag wacht Galatasaray of Las Palmas in de kwartfinale.