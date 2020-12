Riemstenaar opent winkel voor Nederlanders in lockdown

Riemst

Een inwoner van Riemst opent een schoenwinkel om Nederlanders in lockdown over de grens te laten komen en hier hun inkopen te laten doen. En dat terwijl minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en virologen de Nederlanders met aandrang oproepen om hier weg te blijven. Sinds deze nacht is Nederland volledig op slot en dat is vandaag te merken in de winkelstraat in Maastricht. Er is daar nauwelijks iemand op straat te zien. De Nederlanders vinden het goed dat er eindelijk een strenge lockdown komt.