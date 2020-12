Tenenkrullend: kakkerlak zit vast in het oor van deze man en wordt eindelijk verwijderd

De Filipijnse Leo Orendain (39) was net thuisgekomen van zijn werk toen hij doodmoe in zijn bed neerplofte en in slaap viel. Uren later werd hij weer wakker met vreselijke pijn in zijn oor. Hij voelde iets krabben en vroeg zijn vrouw om te kijken wat er aan de hand was. Met een zaklamp en een pincet begon ze het oor van haar man te onderzoeken. Ze schrokken zich beiden een hoedje toen er ineens een kakkerlakkenpoot uit bengelde.

Hij zei: “De kakkerlak bewoog zijn poten en ik kon niet geloven dat hij daar in zou passen.” De familie goot babyolie over de gehoorgang in de hoop dat het wezen eruit zou komen, maar het graaide alleen maar dieper. Na twee uur porren besloot Leo te gaan slapen, met de kakkerlak nog in zijn oor, zodat ze allemaal konden rusten in de tussentijd.

Hij weigerde naar het ziekenhuis te gaan uit angst voor het Covid-19-virus. De volgende dag ging Leo zelfs naar zijn werk terwijl het insect, nog in zijn oor zat. ‘s Avonds begon hij weer felle pijn te krijgen. Hij zei: “Ik voelde de pijn van mijn oor tot aan mijn hersenen. Het voelde alsof het insect me van binnen beet.” De kakkerlak kronkelde, nadat hij meer dan 12 uur in het nauwe gat had gezeten, naar binnen om een ​​uitweg te vinden.

Aanvankelijk waren ze in staat om één been met de pincet te verwijderen totdat ze het hele lichaam konden verwijderen. De harlekijnkakkerlak was meer dan 2,5 cm lang en al dood toen hij uit het oor werd gehaald. Leo’s oor had bloedvlekken en kleine wondjes, dus hij liet zijn oor controleren op verwondingen, maar volgens de dokters was alles in orde.

(kabu)