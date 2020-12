Alkense dokter gaat 1000 mensen vaccineren in testproject

Alken

In Alken krijgen nog deze week 1000 mensen het coronavaccin van Johnson & Johnson ingeënt. Het gaat om de derde testfase van het vaccin, dat in de loop van het voorjaar klaar zal zijn. Het voordeel is dat het maar één keer moet ingeënt worden en bewaard kan worden bij een temperatuur van -20 graden. Het grote probleem bij het vaccin van Pfizer is dat het op -70 graden moet getransporteerd worden. Wereldwijd gebeurt de test van het Johnson & Johnson-vaccin bij 30.000 mensen. 1000 daarvan vinden dus plaats in Limburg, in Alken, in het onderzoekslabo van dokter Buntinx