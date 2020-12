Leerlingen Perenboompje brengen een lieve groet aan woonzorgcentrum

Omdat vooral ook ouderen en eenzamen warmte missen in deze vreemde tijden, maakten de leerlingen van 't Perenboompje in Peer kerstkaartjes voor WZC Het Perrehof in Peer.

In deze vreemde tijden, missen we warmte en al wie ons lief is extra hard. Daarom vroegen de de leerlingen en leerkrachten van 't Perenboompje zich af: wie mist de warmte het meest? "We besloten om met alle klassen, kerstkaartjes te maken en die af te geven aan het woonzorgcentrum Het Perrehof in Peer", klinkt het op de school. "De kinderen konden hun creativiteit kwijt in een drukwerkje of een mooi getekend kerstkaartje. Zo was er een kaartje voor élke bewoner. Resultaat: een doos vol kaartjes, een groep enthousiaste kleuters en een grote glimlach."