Zorgen over gezondheid Joe Biden nadat lelijke hoest overwinningsspeech verstoort

Het is nu officieel: Joe Biden (78) wordt de 46ste president van Verenigde Staten en is daarmee meteen ook de oudste leider die het land ooit heeft gehad. Maar heel wat Amerikanen maken zich zorgen om de gezondheid van de president-elect, vooral na zijn overwinningsspeech maandag. Biden sprak zijn landgenoten toe nadat bekendraakte dat hij 306 electorale stemmen in de wacht sleept, maar tijdens de speech moest hij verschillende keren zijn keel schrapen en hoesten. “Een verkoudheid”, aldus Biden die naar eigen zeggen vrijdag nog een coronatest onderging.