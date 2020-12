Sint-Michielskerk weer open

Bijna drie decennia duurden de renovatiewerken aan de dekenale Sint-Michielskerk in hartje Bree.

Na de buitenkant werd het interieur onder handen genomen. De deuren van de kerk bleven de afgelopen jaren potdicht, maar nu mag het publiek de ‘nieuwe’ binnenkant nu echter komen bewonderen. Koster Jan Mertens: “De kerk is dagelijks open van 9 tot 17 uur; alleen op zondag van 12.30 tot 17 uur. De verlichting en verwarming staan aan. Iedereen mag vrij in en uit lopen om een kijkje te nemen of voor een gebed.”