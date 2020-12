De Stegel is stille studeerplek

“De kleine zaal van het centrum werd omgebouwd tot stille studeerplek”, vertelt schepen van Onderwijs Mark Hoedemakers (CD&V). “In deze eerste week is er plaats voor maximum 10 studenten. Vanaf 21 december, de officiële start van de blokperiode, drijft De Stegel de capaciteit van de studiezaal op. Dan zal na de eerste week met 10 studenten in de kleine zaal, de grote zaal dienen als stille studeerplek voor maximum 30 personen. In beide zalen is gratis Wi-Fi beschikbaar. Men moet uiteraard rekening houden met de geldende coronamaatregelen.” Alle praktische info vind je op kinrooi.be. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via een mail naar kirsten.vounckx@kinrooi.be.