Ajax-speler Promes is weer vrij na steekpartij, maar blijft wel verdachte

Ajax-speler Quincy Promes is weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie heeft hem dinsdag vrijgelaten. Volgens het OM zijn er geen gronden om het voorarrest van de 28-jarige voetballer te verlengen. Promes blijft wel verdachte in een zaak waarbij iemand gestoken werd met een mes.

De Ajacied werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hierbij liep een familielid van de voetballer onder meer zeer ernstig knieletsel op.

Promes ontkent iedere betrokkenheid, liet zijn advocate Manon Aalmoes eerder weten. Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes dat werd gestoken.

Eind juli gaf de aanvaller van Ajax en Oranje een groot familiefeest in een loods van zijn eigen bedrijf in Abcoude. Tijdens het feest kreeg hij om onduidelijke redenen hevige ruzie met een familielid. Hij zou hem toen hebben gestoken met een mes en het slachtoffer raakte flink gewond. Omstanders kwamen meteen tussen en hebben volgens getuigen erger kunnen voorkomen. De man deed een maand geleden aangifte van de steekpartij.