Stoffel Vandoorne zet met zijn Mercedes derde tijd neer in Abu Dhabi

De West-Vlaming, testrijder bij Mercedes, was dinsdag de snelste in de ochtendsessie (1:37.206) waarin hij 64 rondjes aflegde. In de namiddagsessie dook hij nog onder die chrono (1:36.840). Vandoorne reed ‘s namiddags minder dan twintig rondjes.

De toptijd op het circuit van Yas Marina was voor Fernando Alonso (Renault). De 39-jarige Spanjaard, die volgend seizoen terugkeert in de F1, reed 105 rondjes met als beste tijd 1:36.333. Hij was daarmee iets sneller dan de Nederlander Nyck de Vries (1:36.595), die in de andere Mercedes goed was voor 110 ronden.

De Duitser Mick Schumacher (Haas) moest tevreden zijn met de vijftiende en traagste tijd (1:39.947). De testdagen na het seizoen zouden aanvankelijk drie dagen duren, maar werden vanwege de coronapandemie ingekort tot één dag.

