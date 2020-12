In Slovenië kunnen ze niet kiezen tussen Roglic en Pogacar

Bij ons won Wout van Aert met overmacht de Nieuwsblad Flandrien 2020 voor Remco Evenepoel maar in Slovenië is de verkiezing voor “Wielrenner van het Jaar” op een gelijkspel geëindigd tussen Tadej Pogacar (21) en Primoz Roglic (31).

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) won de Tour de France voor Roglic en pakte begin dit jaar nog ritzeges en de eindzege in de Ronde van Valencia en een etappezege in de UAE Tour mee. Roglic herstelde zich van zijn tweede plaats in de Tour door Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta te winnen. En dus draaide de verkiezing voor “Sloveens wielrenner van het Jaar” uit op een dilemma waarbij de jury niet wou kiezen.