Lizzo krijgt kritiek op detoxkuur, maar pikt dat niet

Lizzo is een vrouw met ronde vormen en is daar trots op. Ze pakt er regelmatig mee uit en verstopt haar lichaam niet. Tot grote verbazing van veel van haar fans kondigde ze enkele dagen geleden dan ook aan dat ze een sapjeskuur zou volgen. Velen dachten dat ze daarmee kilo’s wou verliezen en zo op dieet ging. “Het breekt mijn hart als ik zie dat jij een dieet promoot”, schreef een van haar fans. “Detoxen helpt helemaal niet en op die manier maak je zeker geen reclame voor body positivity.”

De 32-jarige zangeres was geschrokken van al die reacties, maar zette in een filmpje op TikTok een en ander recht. “Ik heb het gevoel dat ik als zwaarder meisje mijzelf moet verantwoorden als ik iets doe voor mijn gezondheid. Mensen denken meteen dat je op die manier veel wilt afvallen, maar dat is helemaal het geval niet”, zegt ze daarin.

“In werkelijkheid was november heel stresserend voor mij. Ik dronk veel, at veel pikante dingen en ik verpestte er mijn maag mee”, klinkt het nog. “Ik wou dat omkeren en weer mijn oude zelf worden en ik ben trots op het resultaat.” Naar eigen zeggen slaapt ze beter, voelt ze zich beter in haar vel en ziet haar huid er beter uit. “Ik ben een dikke meid die een smoothie detox volgde en ik wou dat gewoon met jullie delen. Elk zwaar meisje heeft het recht om met haar lichaam te doen wat ze wilt.”