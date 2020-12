Buren laten vlam voor de zorg branden in Horpmaal

“Onder de noemer van ‘Hoek 2020’ willen we met negen bevriende gezinnen de zorg ondersteunen met extra verlichting”, legt Emmanuelle Monseur uit. “We plaatsen al jaren een grote kerststal aan het pleintje op de hoek van deze twee straten. We organiseerden ook vijf jaar lang een driekoningenfeest waarvan de opbrengst steeds naar een goed doel ging. Maar aangezien we door de coronamaatregelen niet met genoeg mankracht samen kunnen buitenkomen om onze kerststal op te bouwen, hebben we voor een kleinschaliger initiatief gekozen. Met vier buurvrouwen maakten we een groot bord en enkele mannen bevestigden het stevig in de grond. Onze kerstverlichting, die tegelijk met de straatverlichting gaat branden, maakt het geheel compleet.” De keuze voor de zorgsector was ook weloverwogen. “We zien door Covid-19 vaak beelden op tv van de ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen en we kennen allemaal wel mensen die zich nu extra hard inzetten voor de zorg. Vanuit verschillende instanties en verenigingen komt de oproep om licht en sfeer te brengen tijdens deze donkere tijden avonden. We willen onze lichtjes dan ook opdragen aan iedereen die, op eender welke manier, actief is in de zorg”, besluit Emmanuelle.

FrMi