Deze drie platformen wijzen de weg naar lokale kerstcadeautjes

Je kerstcadeaus lokaal kopen is één ding, inspiratie vinden en dan ook weten waarheen is een andere kwestie. Wij zetten drie overkoepelende sites in de kijker, die shops van kleine zelfstandigen bundelen in een compleet overzicht.

National Store

Een op en top Belgisch cadeautje vind je op de tweede editie van de pop-up National Store. Je koopt niet alleen spullen - van interieuritems tot mode - van eigen bodem, maar supportert ook voor duurzaamheid. Om een virtueel plekje te bemachtigen, moeten de lokale shops en creatieve talenten immers ook een duurzame strategie hanteren. Zoeken naar het perfecte pakje en het ook vinden, doe je via deze link.

KadOh

De Oost-Vlaamse stad Sint-Niklaas heeft speciaal voor deze vreemde eindejaarsperiode een online platform opgericht. Dat kreeg de naam ‘KadOh van hier’ mee. Wat je kan verwachten? De site dient als een virtuele showroom waar zo’n vijfhonderd geschenkideetjes van meer dan zestig handelaars worden voorgesteld. Extraatje: wie in groot Sint-Niklaas woont en de site bezoekt, maakt kans op een verrassingsgeschenk. Ontdek het aanbod hier.

’t Is van ier

Woon je in de buurt van de West-Vlaamse stad Kortrijk, dan krijg je een overzicht van lokale commerçanten op de site ’t Is van ier, die meteen duidelijk maakt dat je gaat winkelhieren. Het platform is ingedeeld in drie categorieën: eten afhalen, lokaal bijleren en lokaal winkelen. Handig voor wie ineens ook een restaurant in de buurt een hart onder de riem wil steken in deze moeilijke tijden door een feestmaal uit eigen streek te serveren. Inspiratie doe je hier op.