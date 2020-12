Opmerkelijk: Belgische handballers spelen een “blanco seizoen” in 2021

De huidige coronamaatregelen in ons land zijn nog minstens tot 15 januari van kracht. Nadien moet er gerekend worden op een vijftal weken voorbereiding om iedereen klaar te stomen. Het weekend van 20 en 21 februari werd zo naar voren geschoven als startdatum van de competities.

“Uiteraard zou ik graag eind januari de competities laten hervatten, maar de situatie is wat ze is” zegt Jean-François Hannosset, voorzitter van de KBHB. “Vooreerst zijn er de cijfers die stagneren en straks mogelijk opnieuw zullen stijgen. Ten tweede weten we dat we de huidige maatregelen lopen tot 15 januari waardoor er tot die datum zelfs niet kan en mag getraind worden. Wanneer dat wel het geval is, weten we mogelijk vrijdag wanneer er opnieuw een overlegcomité is. Als we opnieuw willen opstarten zijn er in een ideale wereld 5 tot 6 weken voorbereiding nodig. Vandaar dat we beslist hebben om het huidige seizoen om te vormen tot een blanco seizoen, met een klassement, zonder kampioenen, stijgers en dalers. Op die manier kunnen wij de ploegen toch een perspectief bieden.”

“Het is de bedoeling dat we vanaf het weekend van 20 en 21 februari zoveel als mogelijk wedstrijden zullen spelen. Wedstrijden die omwille van de gezondheidscrisis niet gespeeld kunnen worden, worden geschrapt en bijgevolg niet ingehaald. De origineel geplande ‘best of three’ of ‘best of five’ vallen weg en worden vervangen door gewone competitieweekends. De originele competitierooster wordt zoveel als mogelijk behouden zodat de clubs hun sporthalreservaties kunnen behouden.”

Op 8 mei worden de finales van de Beker van België georganiseerd met de finalisten van vorig seizoen. Die finale kon toen na de uitbraak van het virus niet doorgaan. Op 11 juni wordt het seizoen definitief afgesloten met het Gala voor de Speler en Speelster van het Jaar. Het verloop van de BENE-League wordt apart besproken met de betrokken clubs, in samenspraak met de Raad van Toezicht.

