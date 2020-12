Peltse Kyana Smets laureate voor Bachelorprijs 2020

De hogeschool PXL levert dit jaar maar liefst twee van de tien laureaten voor de Bachelorprijs. Een van hen is de Peltse Kyana Smets, afgestuurd als professionele bachelor in Communicatiemanagement. Zij nam in haar scriptie de relatief nieuwe functie van ‘chief happiness officer’ onder de loep.

De Bachelorprijs 2020 is een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs en bekroont een professionele bachelorproef met een innovatief karakter, nieuwswaarde, journalistiek potentieel en een duidelijke inzetbaarheid in de praktijk. De uitreiking zal in dit coronajaar volledig online plaatsvinden en gespreid worden over een volledige week. Het hoogtepunt gaat door op donderdag 17 december tijdens een Facebook live.

Hogeschool PXL levert dit jaar maar liefst twee van de tien laureaten voor de Bachelorprijs en heeft daarnaast ook een laureate voor de Klasseprijs, de deelprijs die de beste scriptie gerelateerd aan het onderwijs beloont. Een scriptie met een hoge actualiteitswaarde in deze coronatijden is zeker die van Kyana Smets uit Pelt, afgestudeerd als professionele bachelor in het Communicatiemanagement. Zij nam de relatief nieuwe functie van ‘Chief Happiness Officer’ onder de loep.

Sleutelfiguur

De Chief Happiness Officer (CHO) is het tweede beroep op de lijst van nieuwe, veelbelovende beroepen van de Nationale Beroepengids. Terwijl iedereen de HR-manager of de personeelsdirecteur kent, blijkt de functie van Chief Happiness Officer nog een grote onbekende voor velen. In haar bachelorproef gaat Kyana dan ook op ontdekking naar het profiel van een CHO en de meerwaarde ervan voor bedrijven.

Hoge werkdruk en werkgerelateerde stress vragen sowieso al om meer aandacht naar welzijn en werkgeluk op de werkvloer. De neveneffecten van thuiswerk, social distancing, isolatie en verminderde sociale contacten hebben deze behoeften de laatste maanden alleen maar groter gemaakt. Zo wordt de CHO een sleutelfiguur in de terugkeer naar een normale situatie in de nabije toekomst.

Kyana verzamelde de nodige gegevens voor haar scriptie via een enquête die ze via LinkedIn kon afnemen bij 119 Vlaamse bedrijven, zowel met als zonder CHO in dienst. Daarbij creëerde ze een ‘persona’ van de gemiddelde CHO in Vlaanderen, die in een oogopslag weergeeft wat het profiel van deze functie inhoudt.

Schrijfgids voor leerkrachten

De tweede laureate van Hogeschool PXL voor de Bachelorprijs is de Lanakense Sarah Bousson van PXL-Education. Zij schreef een uitzonderlijk goede en volledige bachelorproef met als titel ‘Schrijf-vaardig: kan de toekomstige leraar nog schrijven?’. De schrijfgids die ze als product ontwikkelde, zal heel wat toekomstige studenten in de lerarenopleiding helpen en een bruikbaar instrument vormen voor Vlaamse lerarenopleiders. Deniz Kaya uit Lanaken tenslotte schreef een Masterproef waarmee hij niet alleen als grafisch ontwerper (Master in de Beeldende Kunst) afstudeerde, maar zich ook plaatste voor de finale van de Klasseprijs. Hiervoor verkende hij heel wat educatieve prentenboeken vanuit het standpunt van hun grafisch en typografisch ontwerp, om te analyseren hoe ze konden gebruikt worden om wiskundige begrippen bij kinderen aan te brengen.