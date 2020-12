KLJ Oostham wil van Ham de mooiste kerstgemeente van Limburg maken

“KLJ Oostham en TrendyFM geven tradioneel een fuif op kerstdag om zo wat geld in het laatje te brengen. Dit jaar kan onze fuif helaas niet doorgaan, waardoor we besloten om iets anders te proberen. Iemand in onze werkgroep kwam dan ook met het idee om kerstbomen met lichtjes te verkopen en aan huis te leveren. Goed voor de KLJ maar ook fijn voor de samenhorigheid in Ham. We stelden dit daarna voor aan het gemeentebestuur en die vonden het meteen een puik idee. We hebben al onze inkopen gedaan bij de lokale handelaren van Ham. Zo steken we hen meteen ook een hart onder de riem.”“Een kerstboom van zo’n 150 tot 175 cm hoog met lampjes kost 30 euro. Eentje zonder lichtjes kost 20 euro. Momenteel hebben we iets meer dan 100 bomen verkocht, wat al meer is dan ik persoonlijk verwacht had. Maar de actie loopt nog. Natuurlijk is dit geen gigantisch groot deel van onze bevolking, er zijn namelijk zo’n 4.000 huizen in Ham. In ieder geval willen we van Ham de mooiste kerstgemeente van Limburg maken”, besluit Ward. Op de foto staat fiere hoofdleidster Yana Windmolders tijdens deze “X-mas Village” actie.