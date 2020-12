Deze jurk van Mango is een favorietje op Instagram

Het gebeurt af en toe dat een jurk furore maakt op sociale media. Momenteel komt die eer toe aan een zwarte, aansluitende jurk met hartvormige halslijn en driekwart mouwen van de Spaanse keten Mango.

De jurk van 49,99 euro is gemaakt van geribbelde stof en sluit aan op het lichaam. Door de stretch-factor is ze ook een interessante keuze voor zwangere vrouwen, zo toont de Deense stiliste Pernille Teisbaek op haar Instagrampagina.

Vorige jaren vielen vrouwen massaal voor jurken van die andere Spaanse keten, Zara. In 2017 kreeg een model met rode verticale strepen een plek in veel kleerkasten. In zomer 2019 schopte een witte jurk met zwarte stippen het tot hit, terwijl in het najaar van vorig jaar een volumineuze zwarte creatie de lieveling was van fashion week bezoeksters.

