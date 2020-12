De slag der generaties: warme verbinding met foto’s, kunst en gedichten

Genk

Samen met generatiegenoten foto’s, filmpjes en gedichten maken over de warme deken die in deze donkere dagen over onze stad komt te liggen. Zonder elkaar daarbij fysiek te ontmoeten. En zo strijden om minstens honderd Genkenaren aan te zetten om mee te doen in een project dat stadsgenoten laat baden in een warme gloed. Onder de noemer ‘Mijn warm Genk’ is dat het duel dat de Adviesraad 55+ en de Jeugdraad aangaan.