Nieuwe start voor kerkraad Waterschei

In de Christus Koningparochie komt men sowieso in een moeilijke periode te zitten. Penningmeester Danny Devriese vertelt: "Hier zijn de laatste jaren bijzonder grote renovatiewerken uitgevoerd aan het kerkgebouw, het schip, de toren. Alles bij elkaar genomen was het rondom onze kerk één grote bouwwerf. En dé man die we uiterst dankbaar moeten zijn in zijn aandeel van de werkzaamheden is onze ex-pastoor Ruddy Pareyns. Hij volgde in zijn totaliteit zowel praktisch als pastoraal alles van heel dichtbij op. Plichtbewust met oog voor de kleinste details," zegt Danny. "En blijkbaar hebben ze dat in Hasselt ook wel opgemerkt. Ruddy werd immers vorig jaar bij ons weggehaald en naar Maasmechelen getransfereerd", lacht Danny.Fase 2Voorzitter Roel Wardzinski die zo net de eerste vergadering van de kerkraad liet eindigen (zie foto's) knikt goeddunkend bij de uitleg van zijn penningmeester. "Het is moeilijk werken geweest de laatste maanden. Immers, na het afsluiten van de volledige werkzaamheden hebben we de voorbereiding opgestart voor 'fase 2' van de renovatiewerken. Hier gaat het vooral over het onderhoud van de kerkmeubels, deuren sloten en andere huismaterialen. pas op, door de huidige minder rooskleurige toestand wordt het renovatiedossier 'on holt' gezet. Afwachten maar dus wanneer alles hervat kan worden," dixit de voorzitter.Wie alleszins in zijn nopjes is met de prachtig ogende pas gerenoveerde kerk is de nieuwe pastoor Don Gregorio die ook de Italiaanse Missie en de parochie Hoevezavel op zijn werkterrein heeft staan. "We kunnen Gregorio haast niet meer missen," lacht Danny Devriese. "Overigens, zijn kennis van het Nederlands gaat ook met rasse schreden vooruit. Kom maar eens luisteren naar zijn homilie. Best genietbaat hoor," lacht Danny.