Eindejaarsgeschenk voor leden S-Plus De Eendracht

"We vinden dat onze leden een geschenkje verdienen nadat we dit jaar praktisch geen activiteiten met hen hebben kunnen organiseren. De kerstpakketjes zullen door de bestuursleden coronaproof thuis bij de leden gebracht worden", klinkt het. "Onze leden zijn alvast heel opgetogen met het initiatief, ook omdat ze dan ook nog eens een babbeltje met iemand kunnen maken. Zo'n 150 kerstpakketjes zouden bedeeld moeten worden in en buiten Genk. We hopen klaar te zijn voor het einde van het jaar.""Symbolisch mocht onze oudste S-Plus lid Maurice (92), als eerste zijn eindejaarsgeschenkje thuis in ontvangst nemen. Hij was al helemaal in de kerstsfeer. Maurice mist heel erg de vele sociale contacten die hij had voor het coronatijdperk. Hij hoopt gezond te blijven, en dat de clubactiviteiten weer vlug georganiseerd kunnen worden.”"We vragen onze leden om tijdens oud op nieuw een kaars aan te steken, en de bubbels boven te halen en alzo te ‘klinken’ op een normaal jaar 2021 zonder corona."