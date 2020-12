Genker Mijnwerkerskoor moest 34 optredens annuleren

Zo snel kan het gaan in het leven. Recent oogstte het Genker Mijnwerkerskoor met zijn Westhoek-toernee onbeschrijflijke roem en lof (foto's) en vooral het optreden aan de Menerpoort in Ieper blijft onuitwisbaar in het geheugen hangen van alle zangers. En plots werd het stil, want daar was corona. Luc Smets, dirigent en medestichter van het koor is er het hart van in.

"Als ik zeg dat we allemaal down zijn en geflipt door deze situatie, dan trap ik natuurlijk een open deur in", opent Luc. "Deze mannen die al 30 jaren lang het symbool zijn van 'de mijnwerker' in Genk, in Limburg, werden plots en onvoorbereid het zwijgen opgelegd door corona. Ik kan u verzekeren dat dit bijzonder pijnlijk aankomt hoor." "Vorig jaar stonden we met het mijnwerkerskoor, tussen haakjes het enige mijnwerkerskoor in de hele Benelux, 50 keer op het podium. Daar waren inderdaad heel veel optredens bij in de lokale buurt, de mijnstreek, Limburg. Maar we reisden toch ook vaak met de autocar naar de verschillende locaties. Ik herinner me natuurlijk Marcinelle waar we ieder jaar opnieuw worden gevraagd voor de traditionele herdenkingen, Leuven, Antwerpen en Brussel waar we in de basiliek van Koekelberg waar we jaarlijks de pontificale mis verzorgen."Luc Smets stapt van het recente verleden met zijn verhaal naar de huidige realiteit. " Volgens mijn agenda hebben we in 2020 reeds 34 optredens moeten annuleren. Denk maar al alleen aan de vele St-Barbara-evenementen. Maar 'geen repetitie' is sowieso geen optreden.. Begrijpelijk, maar het is voor alle mannen een serieus en fundamenteel gemis. Neem dat van mij aan", stelt Luc Smets. En ja, op de vraag hoe het dan verder moet, daar heeft de dirigent van het mijnwerkerskoor weinig pasklare antwoorden op. "Ik zie ons zeker en vast de eerstkomende maanden nog 'passen' voor alle mogelijke activiteiten. Maar we zullen terugkomen. Noteer dat maar.. Vanaf het moment dat we veilig en reglementair de normale zaken mogen hernemen zult ge ons weer zien en horen. Onze mannen en ikzelf kijken enorm uit naar dat moment."