Ophef door beklijvende reclame waarin Kerstman bijna sterft door het coronavirus

Een emotionele kerstreclame van de Britse openbare gezondheidszorg heeft ophef veroorzaakt. De NHS Charities Together lanceerde vorige week een video waarin een man - die verdacht veel op de Kerstman lijkt - in kritieke toestand wordt opgenomen in een ziekenhuis. Door het zuurstofmasker vinden ook veel kijkers dat het is alsof hij lijdt door Covid-19. “Alsof kinderen nog niet genoeg te verduren kregen in 2020”, klinkt de kritiek. De NHS heeft zich nu verontschuldigd voor de advertentie en zegt dat de reclame “niet voor kinderen bedoeld is”.