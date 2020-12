Reproductiegetal in zeven provincies boven de 1, ook in Limburg

Het reproductiegetal ligt in zeven Belgische provincies opnieuw boven de 1, blijkt dinsdag uit het epidemiologisch rapport van Sciensano. In Limburg bedraagt het 1,065, in de Duitstalige Gemeenschap is het reproductiegetal zelfs opgelopen naar 1,3.

Het reproductiegetal is de schatting van de besmettingsgraad van het coronavirus. Als het cijfer hoger ligt dan 1, betekent het dat de epidemie aan kracht toeneemt. Op nationaal niveau lag het cijfer tussen 8 en 14 december op 0,970.

In alle Vlaamse provincies, behalve in Vlaams-Brabant, ligt het reproductiegetal op dit moment wel al boven de 1. In Antwerpen is het getal met 1,118 het hoogst, gevolgd door West-Vlaanderen (1,081), Oost-Vlaanderen (1,080) en Limburg (1,065). In Vlaams-Brabant flirt het reproductiegetal wel met de grens van 1, maar ligt het voorlopig nog op 0,926.

Ook aan de andere kant van de taalgrens gaat het reproductiegetal in de meeste provincies de hoogte in. In Namen (1,089), Waals-Brabant (1,046) en Henegouwen (1,019) ligt het getal al boven de 1. Enkel in Luxemburg (0,942) en Luik (0,966) is de gevreesde grens (nog) niet bereikt.

Ook in de Duitstalige Gemeenschap schiet het cijfer de hoogte in. Tussen 8 en 14 december lag het reproductiegetal daar op 1,326. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt het cijfer met 0,949 nog net onder 1.