Versprekingen tijdens de coronapersconferenties, daar hebben deze twee heren geen medelijden mee

Al sinds begint van de coronacrisis voorzien viroloog Steven Van Gucht en zijn collega Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum ons van de nodige informatie en cijfers over het coronavirus. Maar die talloze persconferenties, daar sluipt al eens een foutje in. Van hilarische versprekingen zoals “geniet van het virus” door Yves Stevens, tot de moeilijke woorden die we voorgeschoteld krijgen door Steven Van Gucht. De twee heren van het YouTube-kanaal Supercontent maakten er een parodie op.