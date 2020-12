Na een proefperiode van twee weken trok Luc Nilis (53) de deur van Anderlecht achter zich dicht. De teleurgestelde fans vinden het onbegrijpelijk dat er geen budget was om het clubicoon een contract te geven als spitsentrainer. Paars-wit zat echter in een moeilijke positie. Misschien was het beter geweest om met Nilis al voor zijn ‘stage’ te bespreken hoeveel hij kon verdienen.