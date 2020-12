Premier Alexander De Croo heeft dinsdagochtend gebeld met de Nederlandse minister-president Mark Rutte over de coronasituatie. De eerste minister heeft eraan herinnerd dat ‘funshoppen’ in België verboden is, tweet hij. In Nederland zijn de niet-essentiële winkels sinds vandaag gesloten, waardoor de vrees bestaat dat Nederlanders over de grens zullen komen winkelen.