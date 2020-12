Kim Jones stelt eerste collectie voor Fendi sneller dan verwacht voor

Fendi maakte in september bekend dat Kim Jones werd aangesteld als creatief directeur voor de couture- en vrouwencollectie. Er werd toen meteen bij verteld dat zijn eerste creaties in februari op de catwalk te zien zouden zijn, maar die datum is nu vervroegd. Zijn ontwerpen voor het Italiaanse modehuis zullen al op 27 januari te zien zijn tijdens de Haute Couture Week in Parijs.

Silvia Venturini Fendi, verantwoordelijk voor de accessoires en mannencollectie bij Fendi, en haar dochter Delfina Delettrez Fendi, verantwoordelijk voor de juwelen, helpen de Britse ontwerper naar verluidt bij zijn debuut. Dat is ook logisch, want hij had vooraf geen ervaring met couture, noch met vrouwenmode.

Jones is sinds 2018 ook aan de slag bij Dior en blijft daar creatief directeur voor de mannencollectie. Bij Fendi voerde niemand minder dan Karl Lagerfeld liefst 54 jaar het bewind. Na zijn dood werd zijn rol tijdelijk overgenomen door Venturini Fendi.